Esposito: “Rigore con la Bosnia? Non posso guardare indietro. Guardo avanti e spero…”

Dopo la vittoria contro la Grecia ottenuta grazie ad un suo gol, l'attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni della Rai

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 23:24)

Un altro gol in amichevole con l'Italia dopo quello che ha portato alla vittoria contro il Lussemburgo. Anche nell'amichevole contro la Grecia ha segnato Pio Esposito, attaccante dell'Inter.

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Alla fine della partita ha parlato ai microfoni di RaiSport. Queste le sue parole:

-Hai eguagliato Rivera come unico giocatore in grado di segnare con la Nazionale 5 gol prima dei 21 anni. Meglio ha fatto solo Meazza? Ti fa impressione questo dato?

Sono contento, ma onestamente non era il mio pensiero prima di questa partita. Me lo stai dicendo per la prima volta. Sono contento per la vittoria e per il risultato portato a casa oggi con questo gruppo bellissimo.

-Ci tenevate alla vittoria...

La cosa bella è che non abbiamo giocato le ultime due gare come se fossero amichevoli. Le abbiamo fatte col massimo impegno come tutti i dieci giorni in Nazionale. Con il lavoro fatto negli allenamenti al massimo ed è giusto le vincessimo entrambi.

-Dopo il dolore dell'eliminazione e il rigore sbagliato con la Bosnia ti sei riconciliato con la Nazionale? I rigori si possono sbagliare, però ripartire con passione e impegno è il valore?

Sicuramente con questa maglia do il 100% e anche di più. Il rigore purtroppo l'ho sbagliato, può capitare. Non posso fermarmi a guardare indietro, guardo avanti e sono contento che sia andata bene in queste due partite e speriamo di continuare così.

(fonte: RaiSport)