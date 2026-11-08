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Pio Esposito, attaccante dell'Inter, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria con il Como, ha analizzato così la gara del Meazza: "Il gol è importante per la gara che dovevamo fare l'importanza della sfida: sono contento che l'approccio che è tanto mancato all'inizio oggi c'è stato. La pressione? Ormai ho capito che se passano tre partite non fai gol sei scarso, se ne fai due di fila sei forte: cerco di non ascoltare, tenere equilibrio e lavorare forte in settimana.

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Siamo stati molto bravi a venire con gli appoggi sotto gli attaccanti, andare da una parte all'altra e non dare riferimenti; ma soprattutto ad iniziare molto forte la gara. Gol in Italia-Francia? Speriamo, da domani si pensa alla Nazionale che merita tantissima importanza".