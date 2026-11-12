L'Italia batte la Francia 3-1 in rimonta e nel segno degli interisti: Pio Esposito doppietta, assist Dimarco, top Barella e Bastoni

Matteo Pifferi
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Grandissima vittoria dell'Italia che, a San Siro, batte 3-1 la Francia in rimonta. Una grande reazione dagli azzurri che, con questa vittoria, salgono al primo posto a 10 punti, gli stessi della squadra di Zidane ma davanti per lo scontro diretto vinto.

Italia v Francia - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5
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Il gol di Olise al 10' regala il vantaggio ai francesi, con l'esterno del Bayern Monaco che sfrutta appieno un errore di Donnarumma con i piedi. L'Italia reagisce e al 26' trova il pareggio con Pio Esposito che anticipa Upamecano e concretizza l'assist di Cambiaghi per il momentaneo 1-1.

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Nella ripresa è dominio azzurro: al 60' Sebastiano Esposito spreca un calcio di rigore ma 3' ci pensa Frattesi a sfruttare l'assist di Dimarco, appena entrato, per battere Maignan. Al 75', poi, Upamecano stende Vergara e stavolta Pio Esposito concretizza il rigore del definitivo 3-1.

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Ecco il recap del minutaggio dei giocatori dell'Inter: Bastoni in campo tutta la partita (ammonito ed era diffidato, quindi salterà Belgio-Italia), mentre Pio Esposito e Barella escono al 90' prima del recupero. Dimarco entra al 62' e mette a referto l'assist per Frattesi dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo. Un quarto d'ora, invece, per Diouf che entra al 77' al posto di Truffert a risultato già chiuso.

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