Intervistato dal Corriere dello Sport, Giovanni Fabbian è tornato del suo passato in nerazzurro. In particolare il centrocampista del Parma ha parlato di Cristian Chivu, suo allenatore nelle giovanili dell'Inter. "Chivu è stato il mio allenatore per quasi tutta l’avventura nell’Inter, nel settore giovanile. Abbiamo vinto il campionato Primavera, lui ha rappresentato molto per me, mi ha sempre dato fiducia. Sta facendo bene ma non avevo dubbi perché, oltre a essere un grande allenatore, è una bravissima persona".

La sua qualità più grande?

«A livello umano è veramente top. Ha una grandissima umiltà, nonostante sia stato un giocatore fantastico che ha vinto un sacco di trofei e giocato in squadre molto ambiziose».

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Ma è vero che vi raccontava gli aneddoti del Triplete?

«Sì, certo. Noi eravamo ragazzi giovani e sentivamo delle vittorie, dei festeggiamenti. Queste storie ti fanno sognare e ti portano a dire: “Spero di poter arrivare un giorno”».

L’Inter cosa ha rappresentato per lei?

«La squadra che mi ha dato fiducia e mi ha allevato. Un grande club per cui porterò sempre moltissimo rispetto e gratitudine».

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Parma, cosa rappresenta?

«Credo sia un’opportunità. Mi sono ambientato bene, è una società strutturata, una città molto bella. Si può fare bene. Sono contento di questa scelta».

Come avete vissuto il cambio di allenatore?

«Noi siamo dei professionisti, le scelte le fa la società, noi dobbiamo lavorare».

Cosa ha portato Gilardino?

«Ci sta dando un grande aiuto. Ha un sacco di esperienza. Noi siamo carichi, vogliamo seguirlo e fare quello che ci chiede in campo».

Che momento è per lei?

«Un buon momento, sono dentro al mio percorso. So bene dove voglio arrivare. Ora sono tranquillo perché conosco le mie potenzialità, sono determinato».

(Corriere dello Sport)