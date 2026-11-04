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Cesc Fabregas, tecnico del Como, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo strabiliante vittoria per 9-1 contro il Lens, ha parlato così: "E' una serata felice, questo è il calcio: oggi è andato tutto dalla nostra parte. Bravi ragazzi, ora pensiamo ad una partita molto importante domenica: dobbiamo finire come possiamo al meglio. E' una bella serata per il Como e per i ragazzi: però piedi a terra, umiltà e continuare a lavorare. Dobbiamo imparare ma non per fare il fenomeno, ma per dire che continuiamo così a fare belle prestazioni.

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Gol subito? Sì sono arrabbiato, abbiamo cambiato qualcosina: l'ha fatto un mio ex compagno e non l'ho mai visto fare un gol così. Quando ho visto che le ultime due erano PSG e Barcellona ho pensato che dovevamo fare più punti all'inizio: sono due squadre superiori. Mancano tante partite a gennaio: penso a recuperare tanti giocatori che mancano. E' questa la cosa più importante, in attacco mancano in tanti. Dobbiamo fare l'ultimo sprint domenica provando a fare una bella partita e poi riposarsi, ne abbiamo bisogno".