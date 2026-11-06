Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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L'euforia in casa Como Ã¨ ovviamente alle stelle dopo il 9-1 rifilato al Lens. Cesc Fabregas perÃ², nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport di oggi, si Ã¨ giÃ proiettato verso il prossimo impegno di campionato, contro l'Inter a San Siro. Qui uno stralcio delle sue dichiarazioni:

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Fabregas, come ci si sente dopo una notte storica?

«Ãˆ vero, siamo nella storia. Eâ€™ stata una serata indimenticabile per i nostri tifosi e per la societÃ . Ãˆ girato tutto dalla nostra parte, Ã¨ andato tutto bene, ora perÃ² dobbiamo continuare cosÃ¬ perchÃ© domenica abbiamo unâ€™altra partita importanteÂ».

Tra due giorni a San Siro affronterete lâ€™Inter, squadra che il suo Como non ha mai battuto. Che cosa chiederÃ ai ragazzi?

«Ãˆ giusto goderci questo momento perchÃ© il gruppo se lo merita, ma il calcio viaggia a velocitÃ altissima. Ai ragazzi ho giÃ detto che dobbiamo archiviare Lens e pensare solo allâ€™Inter. Ci aspetta una partita durissima in casa dei campioni dâ€™Italia in carica, sarÃ una sfida molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale, abbiamo poco tempo ma dobbiamo prepararla al meglio. Lâ€™obiettivo Ã¨ andare a Milano per mostrare la nostra vera identitÃ . SarÃ la nona partita di questo percorso tra una sosta e lâ€™altra per le nazionali. Dobbiamo cercare di finire bene, imparando a voltare paginaÂ».

Quattro gol in casa nel debutto in Champions con il Lipsia e altri quattro al Manchester United, ora nove nel primo successo europeo in trasferta: innegabile che i numeri dellâ€™attacco in Europa facciano paura. Come se li spiega?

«Nessuno poteva aspettarsi un 9-1, un risultato che non esiste nel calcio, una cosa cosÃ¬ al massimo puÃ² capitarti una volta nella vita. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, i numeri sono ottimi ma siamo solo allâ€™inizio del nostro percorso in Champions League: abbiamo giocato quattro partite, con il Lens abbiamo disputato una buona gara anche se nei primi 5 minuti del secondo tempo siamo stati un poâ€™ superficiali. PerÃ² abbiamo interpretato bene la fase difensiva oltre a quella offensiva, anche se la rete subita mi ha fatto arrabbiare: con i tre cambi avevamo modificato qualcosa dietro ma il mio ex compagno Aguilar ha fatto un gran golÂ».

Qual Ã¨ la cosa che le ha dato piÃ¹ soddisfazione?

«Un risultato cosÃ¬ ruba lâ€™occhio, perÃ² a me piace vedere la squadra che prova sempre a dare tutto. Abbiamo rispettato il piano gara andando costantemente in avanti e sempre con la nostra idea di gioco. Ãˆ questo che mi rende felice, perchÃ© abbiamo giocato rispettando lâ€™avversario fino allâ€™ultimo minuto ma pressando e cercando di fare il nostro calcio. I ragazzi mi hanno fatto impazzireÂ».