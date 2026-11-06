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Archiviata la pratica Champions League con la convincente vittoria ottenuta sul campo del Feyenoord, l'Inter si prepara per l'ultima gara di questo tour de force autunnale prima della nuova sosta per le Nazionali: i nerazzurri ospitano a San Siro il lanciatissimo Como di Cesc Fabregas. Cristian Chivu, ancora una volta, si aggrapperà a Marcus Thuram: l'attaccante francese, sempre titolare nelle ultime 8 partite, partirà nuovamente dal 1'.

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In questo periodo il numero 9 nerazzurro si è caricato la squadra sulle spalle, anche alla luce dell'infortunio di Lautaro Martinez: tre gol, un autogol procurato a Venezia, assist e prestazioni da leader, senza mai risparmiarsi. Un rendimento che, con ogni probabilità, gli varrà il ritorno in Nazionale, come scrive Tuttosport: "Alla prima lista di Zidane, il 18 settembre, Thuram aveva segnato due gol in stagione. Oggi è già a cinque, e l'Inter se lo gode. Un momento da incorniciare che, a meno di sorprese, dovrebbe convincere Zizou: nei giorni scorsi Thuram è stato pre-convocato e si attende la chiamata, anche per la possibilità di sentire aria di casa sul manto erboso del Meazza".

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Tutto questo senza dimenticare la questione rinnovo: "Sullo sfondo, la sua situazione contrattuale, uno dei tanti piccoli o grandi nodi che aspettano la dirigenza dell'Inter: è in scadenza nel 2028, guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione e ha una clausola risolutiva da 85 milioni, attivabile ogni estate entro metà luglio. Al momento, al netto dei contatti già avviati da tempo, non sembra avere particolare fretta di arrivare alla firma, ma solo per concentrarsi il più possibile sul campo e sui gol da segnare. Per l'Inter, ovviamente, ma, e non l'ha mai nascosto, anche per tenersi stretta la maglia della sua nazionale".