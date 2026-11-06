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Ultimo impegno in campionato prima della nuova sosta per le Nazionali per l'Inter di Cristian Chivu, che ospita domenica a San Siro il Como di Fabregas. Una sfida che promette gol e spettacolo, anche alla luce dei precedenti tra le due squadre. Il tecnico nerazzurro, come scrive Tuttosport, si affiderà a Carlos Augusto, protagonista fin qui di un ottimo avvio di stagione: "Nell'undici titolare dovrebbe essere nuovamente confermato Carlos Augusto, probabilmente il giocatore più in forma di tutta la rosa nerazzurra. Il brasiliano – che tra l'altro a suon di prestazioni si è guadagnato il ritorno nella nazionale verdeoro agli ordini di Ancelotti – dovrebbe presumibilmente agire sulla fascia mancina. Lì l'ex Monza, oltre a sfruttare eventualmente il campo nelle sgroppate offensive, potrà tornare utile all'Inter soprattutto in fase difensiva, visto che quella zolla, sul fronte opposto, vedrà un Nico Paz volenteroso di lasciare il segno contro quel club che tanto lo ammira e avrebbe voluto averlo tre le proprie fila.

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Con Carlos titolare, anche se da braccetto, nelle ultime uscite – statistiche alla mano – l'Inter subisce meno gol, lo dimostrano i clean sheet contro Parma, Venezia, Shakhtar Donetsk e Feyenoord. Normale gli sia concessa continuità in campo, in attesa che il suo agente e il club di Viale della Liberazione trovino la quadra – magari entro la fine del 2026 – per il rinnovo. Bastoni, squalificato in Olanda, dovrebbe regolarmente riprendere il posto sul centro-sinistra nel trittico arretrato, con Dimarco dunque che almeno inizialmente dovrebbe sedere in panchina".