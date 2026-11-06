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La notizia data da Fcinter1908.it qualche settimana fa è diventata ufficiale ieri. Simone Lo Schiavo è un nuovo dirigente dell'Inter. Di cosa si occuperà? Lo chiarisce anche la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

Getty Images

"Il “job title”, la dicitura completa del nuovo ruolo, è Director of Football Development. Direttore dello sviluppo dell’area calcio dell’Inter. Simone Lo Schiavo, calabrese 41enne e manager tra i più innovativi della nuova generazione, è ufficialmente nerazzurro da ieri con questa mansione. Come dice il comunicato che lo accoglie, il nuovo dirigente arrivato da Palermo lavorerà «a diretto riporto» di Dario Baccin, il direttore sportivo al lavoro ormai da inizio settembre.

Continua a prendere forma così la riorganizzazione dell’area sportiva dopo l’uscita di Piero Ausilio e la promozione dello stesso Baccin, che lavorerà gomito a gomito con Lo Schiavo, suo vice: il nuovo arrivato avrà la piena delega sull’Under 23, ma coordinerà anche tutto il reparto scout. Viaggerà molto in prima persona, vedrà giocatori e partite in giro per il mondo. Il presidente Beppe Marotta lo ha accolto con un’investitura precisa: «Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva»".

Inter, chi è Simone Lo Schiavo

Ma chi è Simone Lo Schiavo? La Gazzetta dello Sport fa luce nella carriera del nuovo dirigente dell'Inter:

"Nato a Tropea, laureato in Giurisprudenza e passato anche dalla professione di avvocato, arriva adesso a Milano dopo avere conosciuto la periferia e non solo i salotti del nostro pallone. Alla Vibonese diventa ds nel 2017 e partecipa alla promozione dalla D alla C in uno spareggio agonico contro la Cenerentola Troina: è ancora oggi uno dei suoi ricordi più cari. Nel 2020 passa alla Roma, dove si occupa dello scouting e poi del coordinamento tecnico di Primavera, U18 e U17: tra le sue intuizioni, Felix Afena-Gyan, baby lanciato da Mourinho, e Benjamin Tahirovic, poi rivenduto a 8,5 milioni all’Ajax con ricca plusvalenza. Nel 2022 raggiunge Morgan De Sanctis alla Salernitana e poi dal 2024 ha lavorato nell’area scouting del Palermo, nell’ecosistema del City Group: l’idea è portare quel metodo moderno e internazionale anche in questa Inter dal pensiero americano".