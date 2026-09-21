Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti nella Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali di Mazzola, Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha parlato così proprio di Sandro:

"Un pezzo di quell'Inter e della storia del calcio, quella dinastia che lega Valentino a Sandro, è un unicum nella storia del calcio del nostro paese. Ci sono tanti ricordi, tramandati da mio papà, hanno fatto l'esordio quasi insieme, gli stessi anni di carriera con la maglia dell'Inter, il palmares identico, due figli e due figlie entrambi, anche il post carriera hanno condiviso momenti all'interno del club. Due percorsi molto simili, molto lombardi, anche per la cifra stilistica, l'umiltà che li ha contraddistinti.

Quello che ha detto Marotta in Chiesa è stato importante, la difficoltà di un'infanzia segnata dai lutti che però è stato costruttivo, una forza che si è tradotta in quello che abbiamo potuto apprezzare e stimare. Ho avuto la fortuna, in questi 20 anni di assenza di papà, di parlare più volte con Mazzola, ho sempre apprezzato la voglia di esserci e restituire qualcosa che avevano vissuto, o nella presentazione di un libro o per lo spettacolo del grande Torino, lui era commosso e toccato, non è da tutti essere così. Sandro è immortale come Valentino e lo sarà per sempre"