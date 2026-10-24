Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, non ha mai nascosto la sua passione per la Roma
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Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, non ha mai nascosto la sua passione per la Roma. E, nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport, ha parlato anche della lotta scudetto contro l'Inter. Queste le sue considerazioni:
A 31 anni le resta un sogno nel cassetto?Sì, la Roma. È nota la mia passione giallorossa».
Ha la forza per competere per il titolo?Stavolta possono lottare per lo scudetto, anche se devo dire che vedo sempre l’Inter favorita: gioca a memoria e sulla carta, come singoli, secondo me è più forte della Roma, però nel calcio ci sono sempre delle belle favole. Chissà...».
(Fonte: Tuttosport)
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