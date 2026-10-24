Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, non ha mai nascosto la sua passione per la Roma

Marco Macca
GUARRO e PACE EP30

GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, non ha mai nascosto la sua passione per la Roma. E, nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport, ha parlato anche della lotta scudetto contro l'Inter. Queste le sue considerazioni:

roma
Getty

A 31 anni le resta un sogno nel cassetto?

Sì, la Roma. È nota la mia passione giallorossa».

ROMA COMO GASPERINI
Getty Images

Ha la forza per competere per il titolo?

Stavolta possono lottare per lo scudetto, anche se devo dire che vedo sempre l’Inter favorita: gioca a memoria e sulla carta, come singoli, secondo me è più forte della Roma, però nel calcio ci sono sempre delle belle favole. Chissà...».

(Fonte: Tuttosport)

falcone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti