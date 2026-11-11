Intervistato da Dazn News, Ciro Ferrara fa il punto sulla Serie A dopo le prime undici giornate. L'ex difensore parte dalle difficoltà riscontrate dalla Juve: "Mi viene da pensare che possa essere più un discorso di personalità e di capacità di rendersi conto dell'ambiente in cui sono e delle pressioni che una società e una piazza come quella della Juventus inevitabilmente trasmettono. Di conseguenza, in questo momento la Vecchia Signora non ha ancora trovato la continuità che le serve per stare a determinati livelli".

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Chivu, Gasperini o Fàbregas: chi è stato finora il miglior allenatore della stagione, in proporzione alla squadra a disposizione?

"A questo proposito aggiungo che Gasperini, pur essendo il più anziano tra i tecnici della Serie A, sta facendo cose straordinarie. Questo dimostra che non è affatto vero che gli allenatori di una certa età non sappiano aggiornarsi o proporre qualcosa di nuovo; lui ne è l'esempio perfetto. L'altro giorno ho commentato Roma-Sassuolo e devo dire la verità: a me la Roma piace tanto".

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"Credo che l'Inter abbia un organico superiore in questo momento, ma la Roma mi colpisce molto per l'atteggiamento: Gasperini chiede un certo tipo di lavoro anche a giocatori tecnicamente forti che magari non avrebbero quelle caratteristiche nel proprio DNA. È un calcio che apprezzo perché tende sempre ad aggredire l'avversario molto alto. Quando la squadra perde palla, la riconquista immediatamente, e a quel punto diventa molto più facile andare a colpire le difese sguarnite. È una filosofia di gioco notevole, anche se molto dispendiosa nel lungo periodo".

"Allo stesso modo mi piace Fàbregas, sia per la qualità espressa sia perché porta avanti idee molto simili a quelle di Gasperini. Se invece devo giudicare Chivu e il lavoro che sta facendo, va detto che l'Inter ha nel complesso l'organico più forte del campionato. Al tempo stesso, però, quando guidi una società così importante e titolata come quella nerazzurra, non è mai una cosa scontata riuscire a portare a casa i risultati".

(Dazn)