Intervistato da Mi-Tomorrow, Luis Figo ha presentato il suo nuovo brand, LF. Nel corso dell'intervistato, l'ex giocatore portoghese è tornato sulla sua esperienza all'Inter. "Il momento che mi è rimasto più impresso degli anni all’Inter è la prima volta che ho giocato a San Siro. Nel momento in cui ho alzato lo sguardo, e ho sentito tutti quei tifosi che ci spingevano, ho vissuto una sensazione bellissima. Per quanto riguarda l’ultima partita della mia carriera, credo invece che sia il giorno più emozionante della mia intera vita calcistica".

"Guardando all’oggi, posso dire di apprezzare l’Inter attuale. Più in generale, lo sport continua ad essere una parte fondamentale della mia vita. Mi mancano sicuramente alcune sensazioni, come l’adrenalina prima di una sfida, il calore del pubblico, l’idea di appartenere a una squadra. Tuttavia, ho imparato come vivere questa fase della mia vita. Ora guardo allo sport con un occhio più esterno, ma non meno coinvolto. Il mio obiettivo è riuscire a trasmettere ai giovani ciò che ho imparato".