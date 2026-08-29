Intervistato da Repubblica, Arthur Atta, centrocampista della Fiorentina, si è espresso anche sulla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
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Intervistato da Repubblica, Arthur Atta, centrocampista della Fiorentina, si è espresso anche sulla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
La Roma è da scudetto?È una buona squadra, ma per lo scudetto vedo davanti a tutti Inter e Napoli. Poi qualcuno proverà a inserirsi, ma è presto per dire chi».
E sulla nostra Nazionale che idea si è fatto?Ho visto le partite in tv, incredibile che non sia andata al Mondiale. La questione del nuovo allenatore non l’ho seguita molto. Però…».
Però?Ho sentito dire che in Italia non ci sono giovani di talento, ma non è vero. Io ne vedo tanti giocare, il talento c’è. Ai prossimi Mondiali spero che l’Italia ci sia».
(Fonte: Repubblica)
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