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Intervistato da Repubblica, Arthur Atta, centrocampista della Fiorentina, si è espresso anche sulla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

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La Roma è da scudetto?

E sulla nostra Nazionale che idea si è fatto?

È una buona squadra, ma per lo scudetto vedo davanti a tutti Inter e Napoli. Poi qualcuno proverà a inserirsi, ma è presto per dire chi».Ho visto le partite in tv, incredibile che non sia andata al Mondiale. La questione del nuovo allenatore non l’ho seguita molto. Però…».

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Però?

Ho sentito dire che in Italia non ci sono giovani di talento, ma non è vero. Io ne vedo tanti giocare, il talento c’è. Ai prossimi Mondiali spero che l’Italia ci sia».

(Fonte: Repubblica)