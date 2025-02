Non è un momento felice per la Fiorentina , al terzo KO di fila dopo la vittoria contro l'Inter. Raffaele Palladino, in conferenza stampa, ha parlato così:

"In questo momento bisogna stare zitti, bocca chiusa e pedalare. Sono il primo responsabile quando le cose non girano. Ci manca un po’ di serenità, dispiace, vogliamo tutti quanti uscire da questo momento. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, volevamo regalargli una gioia ma non ci siamo riusciti. La società? Sento la fiducia della società e dei miei calciatori. Devo cercare il modo per uscire da questa situazione. Oggi le cose non girano come vorrei".