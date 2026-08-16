Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato così nel prepartita della sfida di Coppa Italia tra i biancocelesti e il Mantova e si è soffermato anche sull'acquisto di Frattesi. "Fare mercato, per noi, in questo momento non è semplice", ha spiegato, come riporta SportMediaset.

Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

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"Ad ogni modo, la trattativa per Frattesi dimostra che abbiamo voglia di fare mercato e che siamo sul pezzo. Dobbiamo agire rispettando le regole e cercando la soluzione migliore per portare altri giocatori alla Lazio", ha aggiunto a proposito del passaggio dell'ex centrocampista nerazzurro nella squadra di Gattuso.

"Si riparte con l'intenzione di fare bene, abbiamo rinnovato qualcosa, siamo partiti con Gattuso, ripartiamo con grande ottimismo. L'abbiamo trovato motivato, infatti il suo soprannome è Ringhio, ha portato grande entusiasmo e professionalità", ha detto.

(Fonte: SM)