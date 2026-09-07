Terza vittoria di fila per la Lazio che espugna il campo dell'Udinese e rimane a punteggio pieno: le parole di Davide Frattesi a Sky.

Alessandro Cosattini
Screenshot 2026-08-14 alle 18.39.54

VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

Terza vittoria di fila per la Lazio che espugna il campo dell'Udinese e rimane a punteggio pieno. Al termine della gara ai microfoni di Sky è intervenuto Davide Frattesi, a segno per la terza gara di fila: “Vittoria che pesa tanto, dà ancora più entusiasmo dopo un inizio insperato. Nessuno ci avrebbe dato a nove punti, onestamente neanche io.

Frattesi

In testa con Inter e Roma? Avrei firmato per 6-7, non avrei mai pensato a 9. Ma il gruppo è la forza di questa squadra, io non dico bugie e quando ne parlo sono sincero. La classifica? È presto, questo è un campo difficilissimo ma abbiamo ancora davanti banchi di prova più importanti. È presto e fa piacere, sappiamo che sarà quasi impossibile rimanere lì ma finché ci siamo fa piacere.

Frattesi

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27
Getty Images

Non mi aspettavo di partire così forte, ho ripreso ad avere sensazioni di elettricità, non vedevo l’ora arrivasse la partita. Sto ritrovando quelle sensazioni lì, per me è una grande cosa che mi mancava”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti