Terza vittoria di fila per la Lazio che espugna il campo dell'Udinese e rimane a punteggio pieno. Al termine della gara ai microfoni di Sky è intervenuto Davide Frattesi, a segno per la terza gara di fila: “Vittoria che pesa tanto, dà ancora più entusiasmo dopo un inizio insperato. Nessuno ci avrebbe dato a nove punti, onestamente neanche io.

In testa con Inter e Roma? Avrei firmato per 6-7, non avrei mai pensato a 9. Ma il gruppo è la forza di questa squadra, io non dico bugie e quando ne parlo sono sincero. La classifica? È presto, questo è un campo difficilissimo ma abbiamo ancora davanti banchi di prova più importanti. È presto e fa piacere, sappiamo che sarà quasi impossibile rimanere lì ma finché ci siamo fa piacere.

Getty Images

Non mi aspettavo di partire così forte, ho ripreso ad avere sensazioni di elettricità, non vedevo l’ora arrivasse la partita. Sto ritrovando quelle sensazioni lì, per me è una grande cosa che mi mancava”.