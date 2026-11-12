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C'è anche la firma di Davide Frattesi nel successo dell'Italia contro la Francia. Il centrocampista della Lazio ha parlato a fine partita ai microfoni di Rai Sport: "Il mio gol più pesante? Emozionante, anche se la doppietta contro l'Ucraina erviva per l'Europeo. Qui è sempre speciale, poi in quella porta c'è stato il gol più importante della mia carriera... Sono contento che sia servito per la vittoria, giornata veramente bella".

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"Quanto è importante la positività di un ambiente? Penso che sia il 60-70%. Sono situazioni analoghe: nella Lazio, come in Nazionale contro il Belgio, dopo la prima sconfitta siamo riusciti a compattarci e a remare tutti dalla stessa parte. Grazie al mister e anche ai ragazzi nuovi, ci hanno dato una ventata di aria fresca che ci serviva, più leggerezza. Quando c'è un ambiente sano è tutto più facile. Più che per la vittoria sono contento per il carattere e per l'abnegazione che c'è stata".

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"Le etichette da centrocampista unicamente da inserimento? Ogni tanto con Gattuso ho qualche discussione, lui vuole che io migliori sulle cose che so fare di meno, ma anche di esaltare le caratteristiche che ho. Io vorrei fare al 100% quelle che non so fare... L'obiettivo è sempre stato quello di levare etichette magari non brutte, ma che non rispecchiano quello che sono veramente. A forza di mettere etichette magari ci credo pure io... Sono felice di avere fiducia di entrambi gli allenatori e di poter dimostrare in campo quello che so fare. Il gol? È più una cosa che parte da lontano: quando riesco ad avere quei 10-15 metri e riesco ad accelerare, copro più campo e colpisco la palla. Oggi sono arrivato dietro il difensore, ho fatto una finta di andare avanti e mi sono staccato. L'importante per me arrivare da dietro in corsa. La condizione? Merito di Gattuso, ci massacra durante la settimana! La condizione c'è!".