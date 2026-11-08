Tutto pronto a San Siro per Inter-Como, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Dopo il convincente successo per 3-0 sul campo del Feyenoord in Champions League, la squadra di Cristian Chivu torna a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan. Di fronte ci sarà però un avversario tutt'altro che semplice: il Como di Cesc Fabregas, reduce da sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni e dal clamoroso 9-1 rifilato al Lens in Europa. Queste le parole di Fabio Galante rilasciate ai microfoni di InterTV: "Come si ferma Paz? Bella domanda, con il reparto ma l'Inter ha parecchi giocatori bravi che sapranno come fare. Thuram e Pio sono una coppia formidabile che poche squadre possono permettersi, l'Inter ha meccanismi collaudati con giocatori che si esaltano negli spazi con le loro qualità. Oggi vedremo una bellissima partita. Giocare al Meazza è fantastico, ci ho giocato 3 anni con grandi campioni e sono ricordi incredibili. Thuram è uno che quando ti punta fa male, ha colpi e dovrà esser marcato bene non solo dal centrale ma anche dagli esterni. Putroppo non ci sarà Lautaro ma l'Inter ha un reparto offensivo forte. L'approccio sarà fondamentale e lo abbiamo visto nell'ultima gara di Champions, dovremo partire forte far capire che giochiamo al Meazza davanti al nostro pubblico".