Giuseppe Galderisi, ex attaccante, ha toccato alcuni temi caldi del campionato di Serie A
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Intervistato da TMW a margine del Premio La Clessidra ad Anghiari, Giuseppe Galderisi, ex attaccante, ha toccato alcuni temi caldi del campionato di Serie A:
Conte potrebbe tornare alla Juventus?"Sono dalla parte di Spalletti al 100%, so le difficoltà di un allenatore quando i risultati non vengono. Stiamo parlando di uno dei migliori tecnici italiani, la Juventus deve sostenerlo e i ragazzi devono cominciare a metterci la faccia, essere responsabili di quello che succede".
Il Napoli è a fine ciclo?"Sì, è una lettura... Per me quello che è successo con Conte non può ripercuotersi su quest'anno. Il Napoli ha uno dei centrocampi più forti d'Italia, quando rientreranno tutti dirà la sua. Nel calcio quando si parte con il piede sbagliato, raddrizzarlo non è facile. Il piccolo errore non ci deve essere per fare la differenza".
Mancini è tornato alla guida dell'Italia."Se c'era un allenatore che poteva dare una svolta, quello è proprio Roberto. È un pignolo, attaccato alla maglia, al di là delle critiche. Sa come gestire un giocatore, uno spogliatoio e come creare entusiasmo. Per me è perfetto per vedere l'Italia al Mondiale, siamo stanchi di non vedercela più".
(Fonte: TMW)
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