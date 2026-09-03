L'agente Beppe Galli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW. L'operatore di mercato ha commentato i temi caldi, a partire dal mercato che si è appena concluso

"Chi mi ha convinto di più? E' stato un mercato vivo, con acquisti a soldi veri che non credevo si potesse fare. Ma continuiamo a prendere stranieri. Credo ci siano squadre che pensano di essersi rafforzate, ma credo sarà un campionato diviso. Dal decimo posto in su sarà equilibrato, da metà in giù ci sarà un bel distacco".

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L'acquisto che l'ha convinta di più?

"Di stranieri non ne prenderei neanche uno, di italiani se ne sono visti pochi. Vedo che chi era in B sta facendo bene ed è pronto anche per la A. L'Inter ha fatto bene a bloccare Pio Esposito, è in crescita e può fare solo bene. E' un ragazzo serio, oltre che ottimo calciatore".