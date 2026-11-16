Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Adriano Galliani ha commentato la sua decisione di non presentare ricorso contro l'ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC:

"Malagò l'ha definito un gesto di signorilità? Continuo ad essere convinto che non si possa dare un voto due volte, se si può farlo allora qualunque candidatura può essere tolta all'ultimo minuto e all'improvviso con una revoca cade la candidatura. Faccio calcio da 50 anni, ho pensato che il nostro mondo ha bisogno di serenità e tranquillità, abbiamo tanti problemi, ho pensato di non fare niente e andiamo al 14 dicembre, si vota tra 4 settimane, ci sono due candidati e vedremo cosa succederà"

Cosa l'ha convinta a candidarmi?

"Avevo detto di no in precedenza, mi hanno convinto oltre le telefonate di qualche club anche quelle dell'Associazione Calciatori e Allenatori. Ulivieri, che c'era già quando ero presidente di Lega Calcio, mi ha detto che i rapporti migliori con la Lega Calcio c'erano quando ero presidente di Lega, la stessa cosa mi ha detto Umberto Calcagno che il suo maestro, l'avvocato Campana gli aveva riferito la stessa cosa e così mi hanno convinto. Il mio programma è molto lungo, l'ho presentato e depositato, è troppo lungo, dovrei parlare troppo tempo"