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"Rieccolo. Lautaro tornerà ad allenarsi in gruppo ad Appiano con una lista di obiettivi parecchio lunga". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al capitano dell'Inter, destinato a tornare in campo contro l'Atalanta domenica sera alla New Balance Arena.

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Proprio contro gli orobici, l'Inter inizierà un periodo molto intenso di 9 partite in 31 giorni, comprendendo anche gli impegni in Champions con Stoccarda e Borussia Dortmund senza dimenticare la Supercoppa contro la Lazio del 22 dicembre. Chivu, a tal proposito, ha già stabilito un programma per il recupero di Lautaro.

"Prima l’obiettivo a breve termine: tornare a Bergamo e giocare almeno mezz’ora. Con Bonny fuori dai giochi per almeno un mese, Chivu ha a disposizione Esposito, Thuram e Lautaro. Il francese ha saltato le due sfide con la Francia per via di un leggero affaticamento muscolare, ma niente di grave. Il suo piano di recupero è ovviamente diverso rispetto a quello dall’argentino, fermo dal 14 ottobre per uno stiramento ai flessori della coscia sinistra. Ha approfittato della prima settimana di sosta per allenarsi a parte. Il piano di rientro sarà prudente, ma è già ben avviato.

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Lautaro ha saltato sette partite - cinque in campionato e due in Champions -, più gli impegni con l’Albiceleste. Non vede l’ora di tornare a pungere. Gli ultimi due schiaffi li ha tirati al Bruges, nel ko contro Tresoldi e soci, prima di fermarsi per un mese. L'Atalanta porta bene, poi: otto gol in 15 partite. Dovrebbe giocare una mezz'ora partendo dalla panchina. Lì davanti, com'è accaduto in sua assenza, Esposito e Thuram", chiosa la Rosea.