Intercettato da Sky Sport a margine di una cena a Milano, Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato così verso il derby di domani contro l'Inter

Marco Astori
CHIVU VS AMORIM

VIDEO / Milan-Inter, ecco le quote dei bookmakers per il derby di domani

Intercettato da Sky Sport a margine di una cena a Milano, Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato così verso il derby di domani contro l'Inter.

Amorim
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"Sul derby non diciamo niente, ma di solito vince la squadra sfavorita: decide lei chi è..."

Galliani

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