Intercettato da Sky Sport a margine di una cena a Milano, Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato così verso il derby di domani contro l'Inter
VIDEO / Milan-Inter, ecco le quote dei bookmakers per il derby di domani
Intercettato da Sky Sport a margine di una cena a Milano, Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato così verso il derby di domani contro l'Inter.
"Sul derby non diciamo niente, ma di solito vince la squadra sfavorita: decide lei chi è..."
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