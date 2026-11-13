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Davide Frattesi non può essere definito un vero e proprio rimpianto per l'Inter, anche se ha caratteristiche uniche nel panorama calcistico italiano. E' questa l'opinione del giornalista Daniele Garbo che, intervenuto a TMW Radio, ha detto:

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"Frattesi non può essere un rimpianto perché all'Inter giocava pochissimo. E' andato via per la Lazio e ha fatto un affare per sé e per la Lazio. E' rinato".

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"Credo ci siano pochi centrocampisti italiani, forse nessuno, che ha quei tempi di inserimento. E' un centrocampista ritrovato. Se vai in un'Inter con grandi giocatori fai fatica a trovare spazio".

(Fonte: TMW Radio)