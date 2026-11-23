Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo si è espresso sulla lotta al vertice di Serie A dopo gli ultimi risultati:

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"L'Inter non può vincere il campionato subendo 17 gol in 12 giornate. I giallorossi funzionano a meraviglia. Se prendono anche un esterno forte a gennaio la corsa per il titolo si chiude definitivamente, perché a quel punto sarebbero i più forti di tutte. L'Inter rimane molto forte, ma quante volte ha raddrizzato partite che erano praticamente perse? È una squadra squilibrata, molto forte in attacco ma fragile dietro. Giocando così semplicemente non potrà vincere lo scudetto".

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"Fatico a ricordare uno così forte nel nostro campionato a ventun'anni. In più è anche un anche un ragazzo molto equilibrato. I paragoni li lascerei stare, dato che Pio Esposito è Pio Esposito. Se rimane con i piedi per terra può diventare un ottimo giocatore".