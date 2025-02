Ha fatto molto discutere il mancato calcio di rigore per il Como per il tocco di braccio di Gatti sull'1-1. Lo stesso Gatti che, a 4' dalla fine, ha ottenuto un rigore per il fallo del portiere Butez sugli sviluppi di un corner.

"Non l'ho rivisto ancora, nel calcio di oggi i difensori sono troppo penalizzati. Se fischiano un rigore del genere, smetto di giocare. Anche a parte inverse. Non esiste, il problema è che oggi non si capisce mai l'entità che c'è sul campo. Non si può fare mezzo contatto, niente. Se fischiano questi rigori, smettiamo di giocare dai. Lo dico anche per noi eh"