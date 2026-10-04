Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Frattesi è "un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale. E durante quei giorni di raduno gli ho sempre detto che doveva prendere una decisione, non poteva accontentarsi di giocare 15-20 minuti. Ha doti precise e doveva prendersi un po' di responsabilità. Noi venivamo da un mercato in cui potevamo fare poco e la sua scelta di venire da noi è stata incredibile. Questo è il nostro rapporto. Sono contento che si sia preso le sue responsabilità e per la sua carriera".

Getty Images

Così Gennaro Gattuso al Festival dello sport di Trento. Con Tavares, ha proseguito, "all'inizio non è stato rose e fiori con lui, ci sono stati dei momenti di tensione. Io odio le persone che hanno talento e non hanno nulla per migliorarsi. Io avevo pochissimo talento ma ho sempre lavorato più degli altri perché ero più scarso e quindi faccio fatica a vedere gente che ha talento e lo butta sotto i piedi".