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Intervistato da DAZN, Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato così di Davide Frattesi, trasferitosi in biancoceleste dall'Inter: "Con Frattesi ci parlavo spesso l'anno scorso, l'ho convocato anche quando non giocava con continuità. Ha caratteristiche precise, una gamba frizzatina quando sta bene.

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Arriva sempre a fari spenti, in doppia cifra non ci è mai arrivato ma ha sempre fatto gol importanti. È un ragazzo per bene. L'anno scorso quando ci parlavo gli ho sempre fatto presente che all'età che ha si deve assumere delle responsabilità, e l'ho convinto e poi l'ho portato con me.

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Ora è protagonista: quando ti fai un'etichetta nel nostro mondo è difficile cancellarla, lui stava nella sua comfort zone e gli è scattata la molla. È giusto che abbia fatto una scelta così. Io sono contento di allenarlo, è un ragazzo intelligente che ha voglia di imparare".