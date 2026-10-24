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Per una notte la Lazio è la capolista solitaria della Serie A in attesa di Inter-Fiorentina. Al termine della gara vinta contro il Parma, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Nel primo tempo abbiamo creato, ma andavamo piano perché eravamo preoccupati dalla loro ripartenze, a tratti siamo stati dei polli. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi e la squadra è venuta fuori".

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"Questa squadra ha grande mentalità, sono contento perché nelle ultime due partite siamo migliorati e dobbiamo continuare su questa strada qua. Fisicamente stiamo bene, non dobbiamo giocare sotto ritmo perché in quel caso non siamo pericolosi. Ambizioni? Dipende da noi, io penso che noi in questo momento dobbiamo pensare partita dopo partita. Lassù non c'entriamo nulla, perché non c'entriamo nulla, è qualcosa che non ci tocca. Però stiamo scrivendo una piccola storia di questo club e abbiamo questi stimoli qua".

(Sky Sport)