GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Gene Gnocchi, comico e personaggio della tv, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sull'Inter: «Troppo supponente! Non sta scritto da nessuna parte che una squadra debba andare in svantaggio tutte le volte per poi dimostrare che sa rimontare».

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Chiudiamo con una cosa seria. È dispiaciuto per San Siro? «San Siro non è uno stadio, è il calcio vero: è troppo bello, non lo abbatterei mai! Però dicono che bisogna andare avanti. E allora andiamo avanti ma con un pizzico di rimpianto».