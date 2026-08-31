L'ex centrocampista non ha dubbi: i nerazzurri sono davanti a tutti anche in questa stagione

Fabio Alampi
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L'ex centrocampista Giuliano Giannichedda, oggi selezionatore della Rappresentativa U18 di Serie D, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Scudetto? L'Inter è favorita. Era già molto forte e per me ha fatto un mercato eccezionale, è andata a prendere giocatori fortissimi. Per il bene del campionato italiano spero che qualcuno le dia filo da torcere: la Juventus ha una buona squadra, il Napoli con il cambiamento di Allegri in panchina magari può dare filo da torcere. Altrimenti davvero l'Inter rischia di essere la super, super favorita".

Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie A 2026/27

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