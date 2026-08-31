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L'ex centrocampista Giuliano Giannichedda, oggi selezionatore della Rappresentativa U18 di Serie D, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Scudetto? L'Inter è favorita. Era già molto forte e per me ha fatto un mercato eccezionale, è andata a prendere giocatori fortissimi. Per il bene del campionato italiano spero che qualcuno le dia filo da torcere: la Juventus ha una buona squadra, il Napoli con il cambiamento di Allegri in panchina magari può dare filo da torcere. Altrimenti davvero l'Inter rischia di essere la super, super favorita".