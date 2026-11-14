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Intervistato da TMW, Marco Giannitti, ex direttore sportivo del Frosinone, ha parlato anche della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

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"La Nazionale dà segnali positivi. Mancini ha trovato subito la via dei risultati, sta plasmando un gruppo giovane. Siamo sulla buona strada. Mi piace la compattezza, come la spavalderia del gruppo che fa partite importanti al cospetto di avversari di caratura notevole".

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Serie A: la Lazio di Gattuso è prima.

"Sì. E anche con merito. Gattuso ha rivitalizzato un gruppo che l'anno prima non si era espresso granché. Lotterà fino alla fine per lo Scudetto insieme ad Inter e Roma. Sì, questa Lazio ha entusiasmo e può lottare fino in fondo".

(Fonte: TMW)