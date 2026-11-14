Intervistato da TMW, Marco Giannitti, ex direttore sportivo del Frosinone, ha parlato anche della lotta scudetto
L'Ital-Inter fa l'impresa, fegati esplodono. Mancio, assist a Chivu? Frattesi emoziona
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervistato da TMW, Marco Giannitti, ex direttore sportivo del Frosinone, ha parlato anche della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni:
"La Nazionale dà segnali positivi. Mancini ha trovato subito la via dei risultati, sta plasmando un gruppo giovane. Siamo sulla buona strada. Mi piace la compattezza, come la spavalderia del gruppo che fa partite importanti al cospetto di avversari di caratura notevole".
Serie A: la Lazio di Gattuso è prima."Sì. E anche con merito. Gattuso ha rivitalizzato un gruppo che l'anno prima non si era espresso granché. Lotterà fino alla fine per lo Scudetto insieme ad Inter e Roma. Sì, questa Lazio ha entusiasmo e può lottare fino in fondo".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Croazia, gol Sucic: messaggio per l'Inter. I numeri lo dimostrano: Petar è un titolare di Chivu
News Primavera
Vukaj, gol "alla Bale": è il primo con l'Albania U19. L'Inter osserva, c'è un piano già pronto
Ultima ora
Inter ecco il 'nuovo' Bastoni: più leader e più sicuro, così sta crescendo come centrale puro
Nazionali
Giappone-Brasile, O Globo boccia Carlos Augusto: "Il peggiore in campo. Non ha..."
Infortuni
Zielinski, Borek lancia l'allarme: "Ogni accelerazione e cambio di direzione rappresenta un problema"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti