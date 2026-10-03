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Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, Mario Gila, difensore del Milan, ha parlato così della griglia in Serie A: "E' normale che Inter e Roma siano avanti, non dobbiamo prenderci male: è la verità. L'Inter è più forte, viene da un progetto di 4-5 anni con Inzaghi che ha preso Chivu, un modello di gioco simile e giocatori che giocano da tanto sempre insieme.

E' normale che stanno più avanti di te: il Milan di oggi tra 5 anni sicuramente sarà più forte. Poi c'è il Como, è molto forte però è una squadra che lotterà con noi: poi il Napoli, l'Atalanta, la Juventus... Campionato bellissimo, ci sono 7-8 squadre che sono là che possono lottare: è bello giocare a questi livelli.