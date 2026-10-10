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Alberto Gilardino, allenatore del Parma, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato così la sconfitta contro l'Inter di stasera: "Abbiamo avuto un buon inizio con armonia, vivacità e buon fraseggio: abbiamo creato situazioni, poi è normale che se commetti ingenuità a San Siro e al 20' sei sotto 2-0 diventa tutto più difficile. Sono più arrabbiato per il terzo gol, ma ci sono feedback positivi: i ragazzi hanno dato grande disponibilità e si è vista. Abbiamo cambiato il modo di lavorare, ci vorrà tempo: c'è da lavorare, siamo qua per questo.

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Lontani può diventare un grande interno di centrocampo, ha spunto: ha gamba anche per difendere. Davanti siamo in tanti a livello numerico. Bernabè può giocare da interno, da play: ha fatto tanti ruoli, ha grandi qualità. L'ho provato da play, ma può giocare in più ruoli.

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Sono dieci giorni che lavoriamo con questo atteggiamento, non è semplice dare una fisionomia velocemente: ci sono stati buoni feedback in una sconfitta così ampia. C'è amarezza ma la strada è quella: dobbiamo crescere e capire i momenti. Oggi in alcuni momenti l'abbiamo fatto bene e in altri meno bene".