Le parole del calciatore del Cagliari ai microfoni di DAZN prima della partita con l'Inter
VIDEO / Cagliari-Inter: le probabili formazioni di Pisacane e Chivu
Harry Winks, calciatore del Cagliari, ha parlato della gara contro l'Inter prima del fischio d'inizio della partita dell'Unipol Domus. Solo una domanda sul suo momento con il Cagliari.
Queste le parole del calciatore:
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Così in campo per #CagliariInter 👇 pic.twitter.com/lOO4JZHpYk— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 30, 2026
«È stato facile ambientarsi, ho sentito la fiducia di Pisacane in una squadra che è molto giovane. Sto provando a condividere con loro la mia esperienza per provare a metterla in campo».
(Fonte: DAZN)
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