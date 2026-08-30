VIDEO / Cagliari-Inter: le probabili formazioni di Pisacane e Chivu

Harry Winks, calciatore del Cagliari, ha parlato della gara contro l'Inter prima del fischio d'inizio della partita dell'Unipol Domus. Solo una domanda sul suo momento con il Cagliari.

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Queste le parole del calciatore:

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«È stato facile ambientarsi, ho sentito la fiducia di Pisacane in una squadra che è molto giovane. Sto provando a condividere con loro la mia esperienza per provare a metterla in campo».

(Fonte: DAZN)