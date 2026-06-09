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Giuffredi: “Non create fantasmi di mercato: Pio Esposito felice all’Inter e resterà per…”

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Mario Giuffredi, procuratore di Francesco Pio Esposito, ha parlato così del futuro del giovane centravanti dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervistato da Radio CRC, Mario Giuffredi, procuratore di Francesco Pio Esposito, ha parlato così del futuro del giovane centravanti dell'Inter: "È inutile creare fantasmi, Pio è felice all’Inter e credo che resterà lì per tanti anni: la volontà del ragazzo è questa.

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Getty Images

Non creiamo finte aspettative di mercato. È un club che lo ha protetto, lo ha instradato bene nel suo percorso: Pio vuole migliorare i numeri fatti quest’anno. Ha 20 anni e ha fatto 10 gol e 6 assist con l’Inter e 5 gol in Nazionale. Non c’è club migliore dell’Inter per un giovane come Pio Esposito".

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