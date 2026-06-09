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fcinter1908 news interviste Giuffredi: “Non create fantasmi di mercato: Pio Esposito felice all’Inter e resterà per…”
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Giuffredi: “Non create fantasmi di mercato: Pio Esposito felice all’Inter e resterà per…”
Mario Giuffredi, procuratore di Francesco Pio Esposito, ha parlato così del futuro del giovane centravanti dell'Inter
Intervistato da Radio CRC, Mario Giuffredi, procuratore di Francesco Pio Esposito, ha parlato così del futuro del giovane centravanti dell'Inter: "È inutile creare fantasmi, Pio è felice all’Inter e credo che resterà lì per tanti anni: la volontà del ragazzo è questa.
Non creiamo finte aspettative di mercato. È un club che lo ha protetto, lo ha instradato bene nel suo percorso: Pio vuole migliorare i numeri fatti quest’anno. Ha 20 anni e ha fatto 10 gol e 6 assist con l’Inter e 5 gol in Nazionale. Non c’è club migliore dell’Inter per un giovane come Pio Esposito".
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