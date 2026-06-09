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Tardelli: “Il più grande acquisto dell’Inter è stato Marotta. Italia, punta su Esposito”
Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Si parla di calcio italiano, a partire dalla Serie A da poco terminata: "È facile vedere cosa sia successo: il più grande acquisto dell'Inter è stato Marotta. E hanno vinto. Alla Juve vinceva, poi è andato via e non vincono più. Chivu? Perfetto: ha lavorato duro e in silenzio. In serie A lo fanno in pochi".
"Baldini ct? Perché no. Il momento richiede lavoro, lucidità, tanta pazienza. Sull'Italia ho un pensiero: datela a un commissario tecnico, un allenatore federale che conosca le categorie azzurre. Sia chiaro, non lo dico per le due vittorie e i giovani schierati contro Lussemburgo e Grecia. Noi abbiamo conosciuto Bearzot e Vicini, signori che hanno aiutato il sistema calcio. Adesso, si volta pagina. Penso prima a chi gioca, poi al contesto. Diamo fiducia ai nostri ragazzi. Pio Esposito? Uno su cui puntare".
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