Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Si parla di calcio italiano, a partire dalla Serie A da poco terminata: "È facile vedere cosa sia successo: il più grande acquisto dell'Inter è stato Marotta. E hanno vinto. Alla Juve vinceva, poi è andato via e non vincono più. Chivu? Perfetto: ha lavorato duro e in silenzio. In serie A lo fanno in pochi".