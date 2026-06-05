«Con Pisacane - ha detto innanzitutto sulla squadra - firmeremo un contratto biennale con opzione sul terzo anno settimana prossima e siamo felici perché lo abbiamo visto lavorare per anni nel settore giovanile e io ho avuto la fortuna di averlo anche come giocatore, ho apprezzato l'uomo e ha dimostrato di poter fare bene e sono sicuro che farà ancora meglio».