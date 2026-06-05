Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta ha parlato di una trattativa ancora lontano dall'essere portata a termine ma non ha negato l'interesse nerazzurro per Marco Palestra. Del giocatore dell'Atalanta ha parlato, dal Festival della Serie A, anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini ai microfoni di Skysport.
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Giulini: “Palestra intuizione di Angelozzi. Peccato non ci fosse diritto di riscatto”
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«Con Pisacane - ha detto innanzitutto sulla squadra - firmeremo un contratto biennale con opzione sul terzo anno settimana prossima e siamo felici perché lo abbiamo visto lavorare per anni nel settore giovanile e io ho avuto la fortuna di averlo anche come giocatore, ho apprezzato l'uomo e ha dimostrato di poter fare bene e sono sicuro che farà ancora meglio».
-Finisce l'era Angelozzi e partirà l'era Accardi?
Pietro era fermo da un anno dopo anni di carriera interrotti all'Empoli e poi la parentesi alla Samp. Ringrazio Angelozzi per quello che ha fatto quest'anno, perché ha avuto delle grandi intuizioni come ad esempio Palestra che è arrivato da noi purtroppo senza diritto di riscatto ma grazie al lavoro di Guido. Ufficializzeremo settimana prossima. Cercheremo ancora di andare avanti sul progetto giovani e andremo a cercare profili giovani sul mercato, italiani e non solo, cercando poi di avere anche giocatori esperti che aiutano i giovani ad inserirsi appena possibile.
(Fonte: SS24)
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