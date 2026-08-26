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L'ex attaccante Ciccio Graziani, campione del mondo nel 1982, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della situazione del reparto avanzato dell'Inter: "Il problema dei giovani riguarda anche l'Inter e Pio Esposito? Sì. Quando rientrerà Thuram, Pio Esposito sarà sacrificato. È vero che si giocano tante partite e che ci sarà spazio per tutti, ma oggi i titolari dell'Inter sono Thuram e Lautaro. Bonny e Pio Esposito diventano le alternative".

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Nel calcio moderno, però, con tante partite e cinque cambi, non c'è spazio per tutti?

"Oggi sono comunque delle alternative, non c'è niente da fare, perché i titolari sono gli altri due. È vero che si gioca tanto e che i cinque cambi sono importanti, quindi c'è più possibilità di entrare. Ma spesso si giocano soltanto degli spezzoni. È diverso dall'assumersi la responsabilità di una titolarità, perché è attraverso quella continuità che un giovane cresce tecnicamente, tatticamente e anche caratterialmente".

A otto giorni dalla chiusura del mercato, l'Inter è ancora la favorita per lo Scudetto?

"Secondo me sì. Subito dopo c'è il Napoli, anche se so che il Napoli farà fatica a tenere Lucca e quindi dovrà prendere un altro attaccante, a meno che Allegri non decida di dare una chance in più a questo ragazzo".

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Il Napoli è quindi la squadra più vicina all'Inter?

"Sì. Il Napoli è la squadra che ha cambiato meno ed è quella più completa. L'importante sarà avere meno infortuni rispetto alla scorsa stagione. Se succederà, il Napoli farà di tutto per togliere lo Scudetto all'Inter. È la squadra che più si avvicina ai nerazzurri".