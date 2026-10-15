Ospite di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha fatto alcune considerazioni sulla sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Bruges
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Ospite di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha fatto alcune considerazioni sulla sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Bruges. Ecco le parole dell'ex attaccante di Torino e Roma:
"Ho visto la partita dell'Inter e vi posso dire che quelli del Bruges andavano al doppio della velocità. Se l'Inter andava a 30 all'ora, quelli andavano a 90".
"Mi preoccupa la differenza di ritmo: in Italia giochiamo a ritmi più bassi, in Europa si va più veloce. L'Inter a tratti ha giocato anche bene, ma non è stata continua. Se non fai gol quando hai le occasioni, gli altri ti puniscono".
(Fonte: Radio Sportiva)
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