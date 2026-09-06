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Dopo l'incredibile vittoria in rimonta contro il Napoli, l'Inter si prepara per il debutto stagionale in Champions League: i nerazzurri saranno di scena martedì sera contro il Real Madrid di Mourinho.

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Ruud Gullit, ex attaccante olandese, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato di credere nelle possibilità europee della formazione di Chivu: "Le delusioni capitano, però Lautaro e compagnisanno come si arriva in fondo. In generale, Bayern Monaco, Barcellona, Paris Saint-Germain e Real Madrid restano un passo avanti. Il ritorno di Mourinho in Spagna e in un top club mi intriga, spero possa fare bene. E vi dirò: occhio pure al Manchester City, anche se quest'anno non parte in primissima linea".