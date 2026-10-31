Samir Handanovic era a San Siro la sera dell'incredibile Inter-Barcellona 4-3. Ma l'ex portiere nerazzurro ha lasciato lo stadio prima della fine della partita. E si è perso proprio uno dei momenti più emozionanti della storia recente dell'Inter.

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Handanovic ha raccontato l'episodio a Repubblica, parlando del suo rapporto con lo stadio e del modo in cui preferisce seguire le partite.

Handanovic: «Inter-Barcellona? Sono uscito prima. Cosa mi sono perso...»

Alla domanda se sarebbe stato presente a San Siro per il derby contro il Milan, l'ex capitano dell'Inter ha risposto:

Non credo, davanti alla tv mi concentro di più. Certo, allo stadio le emozioni sono diverse».

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Poi il ricordo della semifinale di Champions League del 6 maggio 2025, quella che i tifosi nerazzurri difficilmente dimenticheranno.

«Ero in tribuna alla semifinale di Champions con il Barcellona, ma sono uscito prima. Cosa mi sono perso...».