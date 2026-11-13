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Intervistato da calciomercato.com, Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter, si è espresso così sulla lotta al vertice del campionato:

Possiamo definire la Lazio ancora come una sorpresa di questa Serie A? Può arrivare fino in fondo?

"Si, se qualcuno dicesse che si aspettava questo risultato e che in questo momento la Lazio fosse capolista non ci crederei. Quindi per me è una grande sorpresa. Io penso che ha una bassissima possibilità, diciamo un 10-15%, perché l'Inter sicuramente è la più forte, ma il gap non è così grande perché l'Inter ha anche le coppe, quindi c'è una possibilità. Perché vedo che ovviamente dipende anche da come i giocatori vanno avanti, perché adesso Tavares è infortunato, Zaccagni anche, quindi anche quello c'entra, se riescono a essere in salute fino alla fine e con la grinta, con la fame e con la bravura di Gattuso allora c'è possibilità".

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L'Inter hai detto che è la più forte, si è ripresa dopo il derby, ha ripreso il ruolo che hai descritto anche tu di favorita... Ma pensi possa arrivare davvero in fondo in Champions League come molti in società si augurano e auspicano?

Como, Milan e Roma, qual è la vera anti-Inter oltre alla sorpresa Lazio che ci hai descritto prima?

"Sì, io credo che possono arrivare facilmente fino ai quarti. Credo sia totalmente fattibile, però dalle semifinali in poi, quest'anno ci sono anche Arsenal, Barcelona, PSG, anche Real Madrid che adesso si sta un po' riprendendo, Manchester City, quindi per arrivare in fondo posso avare dei dubbi, fino ai quarti sono sicuro che possono arrivarci. Poi loro ovviamente si vede che sono i più forti e che mancava un episodio come è stato il derby perso, per rimettere un po' di pressione e accendere di nuovo i motori"."Ribadisco che la Lazio può essere una sorpresa, ma sarà dura. Sulla carta invece la Roma è una squadra già attrezzata, già consolidata. Il Milan sta uscendo fuori e poi c'è la possibilità che possano aggiungere altri colpi nel mercato invernale, dando forza in più. Quindi metterei Roma e Milan".

(Fonte: calciomercato.com)