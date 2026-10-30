Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha parlato così gli obiettivi stagionali degli azzurri
Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium
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Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha parlato così gli obiettivi stagionali degli azzurri: "Penso che la risposta sia sempre la stessa: lavorare per la squadra e migliorare come giocatore.
Per il team dobbiamo vincere qualcosa, magari la Coppa Italia o la Serie A. È difficile, specialmente quest’anno. Come hai detto, la stagione è ancora all’inizio. Dobbiamo cercare di andare il più avanti possibile in Champions League
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