Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha parlato così gli obiettivi stagionali degli azzurri: "Penso che la risposta sia sempre la stessa: lavorare per la squadra e migliorare come giocatore.

Getty Images

Per il team dobbiamo vincere qualcosa, magari la Coppa Italia o la Serie A. È difficile, specialmente quest’anno. Come hai detto, la stagione è ancora all’inizio. Dobbiamo cercare di andare il più avanti possibile in Champions League