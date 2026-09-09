Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dean Huijsen, difensore del Real Madrid, ha commentato in mixed zone il successo per 2-1 contro l'Inter: "L'Inter è una grande squadra, negli ultimi anni ha raggiunto due volte la finale di Champions League. Dobbiamo continuare così, perché ciò che conta sono i tre punti. Credo che abbiamo disputato una buona partita: se fossimo riusciti a portarci sul 3-0, la gara sarebbe finita lì".

Getty Images

"Dobbiamo continuare così. Cinque partite non sono nulla nel calcio, bisogna disputare un'intera stagione ad alti livelli. È stata una partita folle. Abbiamo avuto molte occasioni, alcune davvero nitide per segnare. Se le avessimo sfruttate, avremmo potuto vincere con cinque o sei gol di scarto. Queste sono le aspettative al Real Madrid, il club migliore e più grande del mondo: lavoriamo ogni giorno per migliorare. È stata una gara folle, ma ho la sensazione che, se avessimo segnato il 3-0, la partita si sarebbe chiusa definitivamente. Abbiamo avuto un'occasione alla fine del primo tempo e diverse anche nel secondo: è in quei momenti che avremmo potuto blindare il risultato".