L'ex attaccante della Lazio elogia il giovane bomber dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Inter, Esposito in sede per la firma sul rinnovo: "Sono felicissimo"
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Ciro Immobile, ex attaccante della Lazio e nuovo capo delegazione della Nazionale U16, a margine degli eventi legati al World Padel Tour ha parlato anche di giovani calciatori, soffermandosi anche su Pio Esposito: "I ragazzi hanno bisogno di entusiasmo e passione. Sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post-me in Nazionale, e io nominavo Pio Esposito dello Spezia. Adesso vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo...".
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