Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ciro Immobile, ex attaccante della Lazio e nuovo capo delegazione della Nazionale U16, a margine degli eventi legati al World Padel Tour ha parlato anche di giovani calciatori, soffermandosi anche su Pio Esposito: "I ragazzi hanno bisogno di entusiasmo e passione. Sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post-me in Nazionale, e io nominavo Pio Esposito dello Spezia. Adesso vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo...".