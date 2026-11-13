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Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche di Davide Frattesi, protagonista nella vittoria dell'Italia contro la Francia in Nations League. Ecco le sue dichiarazioni:

"Frattesi è un giocatore importante, non facilmente sostituibile, anche se lui era più quello che sostituiva qualcuno. Ha i tempi di inserimento che sono un dono di natura".

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"Ieri ha fatto una partita anche tecnicamente ottima, è un giocatore molto bravo. Per l'Inter non credo sia un rimpianto, ma dentro una stagione è uno che può fare la differenza. L'Inter ne ha tanti a centrocampo che possono risolvere le partite".

(Fonte: TMW Radio)