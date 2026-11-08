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Dopo la vittoria in Champions League, l'Inter si riaffaccia in campionato per provare a dimenticare la sconfitta nel derby contro il Milan. La partita non è banale, visto che a San Siro domani arriva il Como di Cesc Fabregas.

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Un vero e proprio big match che Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato così:

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"L'Inter deve cancellare il derby. Sarà un'altra partita, molto incerta, ma l'Inter credo abbia voglia di rivalsa e di riprendere la linea di galleggiamento".

(Fonte: TMW Radio)