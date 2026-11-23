Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato la prestazione dell'Inter nel pareggio contro l'Atalanta a Bergamo nel posticipo di ieri:

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"Non è stato molto lucido Chivu stavolta, capita. Qualche cambio non ha convinto. Ma non dimentichiamoci che c'è stata una ricaduta pericolosa. L'Inter vista in Olanda e col Como faceva pensare a una squadra imbattibile, ma ora questa ricaduta".

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"Quando domina, nessuno lo fa come lei, è ingiocabile, però non devi pensare di essere ingiocabile. A livello psicologico pensano di mettere tutto a posto perché non può essere sempre così. Se l'Inter non vincesse il titolo, direi che di nuovo lo ha perso lei. Devono applicarsi di più e farsi il mazzo dietro".

(Fonte: TMW Radio)